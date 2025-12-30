Konya'da "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" programı

Konya'da 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı dolayısıyla "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya Kurar" programı düzenlendi.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğinde, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KONESOB) düzenlenen programda konuşan Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Ticaret Bakanlığının kooperatifleri yalnızca ekonomik yapılar olarak değil, aynı zamanda yerel kalkınmanın, sürdürülebilir üretimin ve sosyal dayanışmanın temel aktörleri olarak gördüğünü söyledi.

Bakanlığın bu vizyon doğrultusunda kurumsal kapasitesi güçlü, şeffaf, rekabetçi ve sürdürülebilir kooperatif yapılarının yaygınlaştırılmasını hedeflediğini anlatan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişimine yönelik atılan her adım ve sarf edilen her çabayı son derece değerli bulduğumuzu belirtmek isterim. Özellikle gençlerimize, kadınlarımıza, çiftçilerimize ve dezavantajlı gruplara sunduğu ekonomik fırsatlar, kooperatifçiliğin toplumsal refahı tabana yayma gücünü göstermektedir. Dünyada bu alanda çok başarılı örnekler bulunmak birlikte ülkemizin de bu anlamda muazzam bir potansiyele sahip olduğuna yürekten inanıyorum. 2025 yılının Uluslararası Kooperatif Yılı olması vesilesiyle hem farkındalık yaratma hem de ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirme çabalarının ivme kazanmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da kooperatiflerin kuruldukları bölgelerin üretimine, istihdamına, ihracatına ve beşeri sermayesine büyük katkılar sunan kurumlar haline geldiğini söyledi.

MEVKA olarak "Kalkınma yerelden başlar" anlayışıyla bölgenin her yönüyle gelişimine katkı sunmayı temel bir görev olarak gördüklerini vurgulayan Bostancı, "Bu doğrultuda çalışmalarımızı kamu kurumlarımız, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve elbette kooperatiflerimizle yakın iş birliği içerisinde sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda kurulduğumuz günden bugüne kadar uyguladığımız çeşitli destek programları kapsamında Konya ve Karaman'da faaliyet gösteren kooperatiflerimizin üretim, eğitim, teknik danışmanlık, istihdam ve ihracat konularındaki ihtiyaçlarına yönelik günümüz fiyatlarıyla toplam bütçesi yaklaşık 55 milyon lira olan 20 projeyi destekledik." ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından Türkiye'de kooperatifçiliğe ilişkin sunumlar yapıldı, önemli faaliyetleriyle öne çıkan kooperatifçilere ödülleri takdim edildi.