Bakan Uraloğlu: Limanlarda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yüzde 4 artışla 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı" dedi.

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "2025 yılında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yıla göre yüzde 4 artışla 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı ve Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Ayrıca 2025 yılında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 142 milyon 784 bin 2 ton, yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 271 milyon 632 bin 303 ton olarak gerçekleşti. 2025'te deniz yoluyla yapılan yurt dışı yük taşımaları, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 414 milyon 416 bin 305 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

'GENEL KARGO YÜKLERİ 65 MİLYON TON ARTTTI'

Bölge liman başkanlıkları bazında 2025 yılında en fazla yük elleçlemesinin 89 milyon 507 bin 150 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında bulunan tesislerde gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, Aliağa'yı; 83 milyon 939 bin 975 ton ile Kocaeli ve 70 milyon 905 bin 737 ton ile İskenderun bölge liman başkanlıklarının izlediğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 69 milyon 157 bin 356 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 69 milyon 678 bin 982 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

2025 yılında en fazla elleçlemenin 169 milyon 714 bin 709 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Sıvı dökme yükler geçen yıla göre yüzde 4,6 artarken katı dökme yüklerdeki artış yüzde 5,7 ile 160 milyon 938 bin 575 tona ulaştı. Konteynerde taşınan yükler 144 milyon 339 bin 527 ton ile yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Genel kargo yükleri 65 milyon 847 bin 587 ton ile yüzde 6 artarken, Ro-Ro ile taşınan yükler ise yüzde 4,7 artışla 12 milyon 425 bin 500 ton olarak kaydedildi" ifadelerini kullandı.

'EN FAZLA YÜK İTALYA'YA GÖNDERİLDİ'

Bakan Uraloğlu, limanlarda elleçlenen en fazla yük cinsinin sırasıyla taş kömürü, ham petrol ve doğal gaz olduğunu aktararak, "2025 yılında limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gönderilen yükler arasında en fazla yük taşıması 17 milyon 276 bin 832 ton ile İtalya'ya yapıldı. İtalya'yı Mısır takip etti. Türkiye'ye en fazla yükün geldiği ülkeler ise sırasıyla; 101 milyon 562 bin 166 ton ile Rusya, 21 milyon 729 bin 680 ton ile ABD ve 14 milyon 354 bin 73 ton ile Mısır oldu" dedi.

'ÜLKEMİZİN REFAHINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Elleçlenen konteyner miktarının geçen yıla göre yüzde 3,5 artarak 14 milyon TEU'ya ulaştığını işaret eden Bakan Uraloğlu, 2025'te en fazla konteyner elleçlemesinin 3 milyon 428 bin 48 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yapıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, denizcilik sektörünün 2026 yılında da yeni rekorlar kırmasını beklediklerini belirterek, "Gemi insanı istihdamını odağa alan ve emniyetten ödün vermeyen stratejilerimizle dünya denizciliğinden çok daha büyük pay alarak ülkemizin refahını artırmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,