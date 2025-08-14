2025 Dünya Oyunları'nda Türk Sporcu Feyzanur Azizoğlu Yarı Finale Yükseldi

Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda Türk kick boks milli sporcu Feyzanur Azizoğlu, kadınlar K1 52 kilo yarı finalinde Çek rakibi Klara Strnadova ile karşılaştı.

CHENGDU, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks branşı kadınlar K1 52 kilo yarı finalinde mücadele eden Türk milli sporcu Feyzanur Azizoğlu (sağda) ile Çek sporcu Klara Strnadova, 13 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)

