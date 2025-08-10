2025 Dünya Oyunları'nda Ejderha Teknesi Yarışmaları Başladı

2025 Dünya Oyunları'nda Ejderha Teknesi Yarışmaları Başladı
Güncelleme:
Çin'in Chengdu şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda, çeşitli ülkelerden takımlar Ejderha Teknesi yarışlarında mücadele etti. Yarışlar, 10 kişilik ve 8 kişilik takımların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda, Ejderha Teknesi Yarışması 10 kişilik 2000 metre takip finalinde kürek çeken Çin takımı (ön), 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

CHENGDU, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'ndaki Ejderha Teknesi yarışlarında çeşitli ülkelerden takımlar mücadele etti.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda, Ejderha Teknesi Yarışması 10 kişilik 2000 metre takip finalinde kürek çeken Ukrayna takımı (önde), 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda, Ejderha Teknesi Yarışması 10 kişilik 2000 metre takip finalinde kürek çeken Çin takımı, 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda, Ejderha Teknesi Yarışması 10 kişilik 500 metre takip finalinde kürek çeken Endonezya Takımı (6. kulvar), 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda, Ejderha Teknesi Yarışması 8 kişilik 200 metre takip finalinde kürek çeken Tayland takımı (2. kulvar) ve Endonezya takımı (4. kulvar), 10 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Li Jianan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
