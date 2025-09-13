2025 Çin Kültür ve Turizm Sektörleri Fuarı Wuhan'da Başladı

WUHAN, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da cuma günü başlayan 2025 Çin Kültür ve Turizm Sektörleri Fuarı, 2.000'den fazla yerli katılımcı ve 50 yurtdışı seyahat acentesini bir araya getirdi.

Fuarın 40.000 metrekarelik açık alanında kültür ve turizm sektörlerindeki fikri mülkiyet ürünleri yer alıyor. 60.000 metrekarelik kapalı sergi salonunda ise kültür ve turizm sektöründeki yeni iş modelleri, uygulama senaryoları ve ürünler sergileniyor. Bunlar arasında dijital kümeler, alçak irtifa turizmi ve somut olmayan kültürel mirasa dayalı yaratıcı ürünler bulunuyor.

Bu yılki fuarın öne çıkan noktası, yüksek teknoloji ile kültürel turizmin bir araya gelmesi oldu. Robotlar yalnızca mekan tanıtımı ve yiyecek-içecek hizmetleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müzisyen ve dansçı olarak da sahne alıyor. Fuara katılan Çin Ulusal Müzesi ve Yasak Şehir Müzesi'nin de aralarında bulunduğu beş ünlü Çin müzesi, 400'den fazla popüler kültürel ve yaratıcı ürünü sergiliyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gao Zheng, açılış konuşmasında bu yılın ilk yarısında ülkedeki 80.000 büyük ölçekli kültür ve ilgili sektör işletmesinin geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,4 artışla 7,13 trilyon yuan (yaklaşık 1 trilyon ABD doları) işletme geliri elde ettiğini söyledi.

Çin vatandaşlarının, yüzde 20,6 artışla 3,28 milyardan fazla seyahat gerçekleştirerek yüzde 15,2 artışla toplam 3,15 trilyon yuan harcama yaptığını kaydeden Gao, bu durumun, Çin'in kültür ve turizm sektörlerinin güçlü dinamizmi ve geniş potansiyeli net biçimde ortaya konduğunu belirtti.

Üç gün sürecek fuar, Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde, Hubei Eyaleti Kültür ve Turizm Dairesi ile Wuhan belediye yönetimi tarafından organize ediliyor.