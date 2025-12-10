Haberler

Kumluca'da Okullararası Futsal Şampiyonası sona erdi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı Okullararası Futsal Şampiyonası tamamlandı. Küçük erkekler, yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde toplam 32 okul takımı ve 384 sporcu mücadele etti. Dereceye giren takımlar il şampiyonasında ilçeyi temsil edecek.

Küçük erkekler, yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorilerinde Kumluca Spor Salonu'na gerçekleştirilen turnuvaya 17 okuldan 32 okul takımı ve 384 sporcu katıldı. Yaklaşık 15 gün süren turnuvada küçük erkeklerde Cumhuriyet Ortaokulu, yıldız erkeklerde Mimar Sinan Ortaokulu ve yıldız kızlarda ise Ziya Gökalp Ortaokulu birinci oldu.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, futsal turnuvasının gençleri spora alıştırmak ve onları spor çatısı altında bir araya getirerek yeteneklerini görmek adına güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Turnuvaya katılan okul idarecilerine ve öğrencilere teşekkür eden Koca, "Güzel bir turnuva oldu. Dereceye giren takımlarımız il şampiyonasında ilçemizi temsil edecekler." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları verildi.

