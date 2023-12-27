Üye Girişi
Haberler

27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bu kadronun 23 bin 464'ü uzman tabip, 3 bin 498'i tabip, 9'u ebe, 25'i sağlık memuru, hemşire ve sağlık teknikeri olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

27 BİN SAĞLIK PERSONELİNE İHTİYAÇ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

TABİP, EBE, HEMŞİRE VE UZMAN TABİP ALINACAK

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kamu Ekonomi Güncel Haberler

1000

Yorumlar (2)

????? ????:

Neden sözleşmeli de kadrolu değil.... Ulan devlet vatandaşıni somururmu

Yanıtla112
ihsanhan:

daha yeni mi anladın

110
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title