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2024 Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Kongresi Hangzhou'da Başladı

2024 Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Kongresi Hangzhou'da Başladı
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Çin'in Hangzhou kentinde, 'Fikri mülkiyet haklarının dengeli korunması ve yenilikçi gelişimi' temasıyla 2024 Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI) Dünya Kongresi başladı.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- "Fikri mülkiyet haklarının dengeli korunması ve yenilikçi gelişimi" temalı 2024 Uluslararası Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği (AIPPI) Dünya Kongresi Cumartesi günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde başladı.

Etkinlik, Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi ve AIPPI tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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