Haberler

Hamsi 2025 yılında palamuttan tahtını geri aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 2024'te en çok satılan deniz ürünü hamsi oldu, böylece palamuttan tahtını geri aldı. Geçen yıl 15 bin 541 ton palamut satılırken, 2025'te sadece 947 ton palamut getirildi.

İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan hamsi, 2024'te en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilere göre, geçen yıl 107 farklı tür su ürünü satılan hale, 2024'te 59 bin 312 ton, 2025'te ise 49 bin 898 ton su ürünü getirildi.

Önceki yıl en çok palamut getirilen halde, 2025'te en çok satılan deniz ürünü hamsi oldu.

Böylece 2024'te birinciliği palamuda kaptıran hamsi, 1 yıl aradan sonra tahtını palamuttan geri aldı.

Hale 2025'te 19 bin 908 ton hamsi, 8 bin 8 ton istavrit, 3 bin 120 ton mezgit ile 2 bin 578 ton levrek getirildi.

2024 yılında 15 bin 541 ton palamut satışı yapılan hale, 2025'te sadece 947 ton palamut getirildi.

Böcek en yüksek fiyatlı su ürünü oldu

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 2 bin 276 liradan satılan böcek, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti. Böceği, kilogramı 2 bin 275 liradan satılan ıstakoz ile kilogramı 1319 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Halde kilogram olarak hamsi 62, istavrit 67, mezgit 83, levrek 290 liradan satıldı.

2024'te kilogram olarak 88 liradan satılan palamudun fiyatı ise 2025'te 275 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Ürün(Ton)
Hamsi19908
İstavrit8008
Mezgit3120
Levrek2578
Çipura2325
Sardalya2148
Somon1432
Lüfer1313
Tekir1055
Palamut947
Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

ÜrünOrtalama (kg/lira)
Böcek2276
Istakoz2275
Sinarit1319
Dülger1037
Pisi967
Lahoz891
Lipsöz864
Jumbo karides767
Kalkan717
Deniz levreği678

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti

Devlet hastanesine sipariş götüren kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Kayseri uçağında yolcular öldü öldü dirildi! İşte korku dolu anlar
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru