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2024 Tata Steel Satranç Turnuvası Başladı

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2024 Tata Steel Satranç Turnuvası, Hollanda'nın Wijk aan Zee kasabasında başladı. Turnuvada dünya şampiyonları ve favori oyuncular yer alıyor. Turnuva 28 Ocak'a kadar sürecek.

ÇEKİM TARİHİ: 13 Ocak 2024

1. 2024 Tata Steel Satranç Turnuvası'ndan çeşitli görüntüler

5. Mekandan çeşitli görüntüler

2024 Tata Steel Satranç Turnuvası Cumartesi günü Hollanda'nın Kuzey Hollanda eyaletine bağlı bir sahil kasabası olan Wijk aan Zee'de başladı.

Nisan 2023'te ilk dünya şampiyonluğunu kazanan Çinli oyuncu Ding Liren, turnuvanın ilk turunda Hindistan'dan Vidit Santosh Gujrathi ile berabere kaldı.

Kadınlar dünya şampiyonu Çinli Ju Wenjun ve gençler dünya şampiyonu Fransız Marc'Andria Maurizzi de turnuvada yer alıyor. Hollandalı oyuncu Anish Giri unvanını korumak için mücadele ediyor.

"Sadece güzel oyunlar oynamayı ve aynı zamanda güzel oyunları seyredip eğlenmeyi bekliyorum. Favori oyuncum Hindistan'dan Rameshbabu Praggnanandhaa."

"Benim favori oyuncum da Praggnanandhaa."

"Favori oyuncum (Hollanda'dan) Anish Giri. Bunun çok iyi bir turnuva olacağını düşünüyorum."

Turnuva 28 Ocak'a kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wijk aan Zee'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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