2024 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Sahiplerini Buldu

(ANKARA)- Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği 2024 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Ödüller 24 Nisan Perşembe günü törenle takdim edilecek.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) tarafından düzenlenen 2024 Altın Kalem Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'ni kazananlar açıklandı. Altın Kalem Ödülleri, Grand Mercure Otel'de 24 Nisan 2025 Perşembe günü düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

2024 yılında yayımlanan haber, köşe yazısı, program ve röportajları kapsayan ödül jürisinde Alaattin Aktaş, Hacer Boyacıoğlu, Selda Bulut, Deniz Çiçek, Ahmet Ergen, Mehmet Öngeoğlu ve Ahmet Usman görev aldı.

Jürinin oylarıyla 2024 Altın Kalem ödülünü kazananlar şöyle:

-Ulusal Gazete Haberi: Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan "Merkez'deki gerçekler kamera kayıtlarında" başlıklı haberiyle Erdoğan Süzer

-Ulusal Gazete Köşe Yazısı: "Mevduata yüzde 70 faiz veren banka merak ediliyor" başlıklı yazısıyla Dünya Gazetesi'nden Naki Bakır

-Televizyon Programı: KRT'deki "Evdeki Hesap" programıyla Olcay Aydilek

-Ajans Haberi: "Çinli BYD 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'ye geliyor" başlıklı haberiyle Bloomberg'ten Fırat Kozok

-Yeni Medya Haberi: Kısa Dalga internet sitesinde yayımlanan Çöpler altın madenine ilişkin kaza öncesi ve sonrası yazıları ile İbrahim Gündüz

-Yeni Medya Programı: Nasıl Bir Ekonomi TV'deki Ekonomi Masası programı ile Barış Esen – Berfin Çipa

-Yerel Gazete Haberi: "Et alamayan kabuk yiyor" başlıklı haberiyle Yeni Bakış Gazetesi'nden Filiz Erol

-Radyo Programı: Ekonomi Günlüğü programı ile TRT'den Falih Akıcı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği Kurucu Başkanı Özden Alpdağ ile geçen yıl vefat eden Nesrin Hocaoğlu ve daha önce hayatını kaybeden Hanife Şenyüz anısına özel ödül düzenlendi. Özel ödüllerin sahipleri, Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle belirlendi. Özden Alpdağ Özel Ödülü Ekonomi Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'a, Nesrin Hocaoğlu Özel Ödülü T24 Yazarı Çiğdem Toker'e, Hanife Şenyüz Özel Ödülü Ercan Deva'ya verildi.