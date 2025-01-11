Üye Girişi
Haberler
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Türkiye'de insanlar en çok o sektörde iş buldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre 2023 yılında en çok eleman istihdamı özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı gibi mesleklerde gerçekleşti. İstihdamın korunması ve artırılması amacıyla 1,4 milyon kişi işe yerleştirildi.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) verilerine göre, geçen yıl en çok eleman istihdamı, özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson mesleklerinde gerçekleşti. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İşkur, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, geçen yıl 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 45 bini engelli bireylerden oluştu.

İşe yerleşen kişi sayısı, 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştiği 2023 yılına göre yüzde 17,53 arttı. En fazla işe yerleşme, 340 bin 689 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 107 bin 830 kişiyle Ankara, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli izledi. Geçen yıl en fazla işe yerleştirme, sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleştirildi.

İSTİHDAMIN EN FAZLA OLDUĞU MESLEKLER

En fazla kişinin işe yerleştirildiği 10 meslek de belli oldu. Buna göre, geçen yıl 74 bin 900 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 65 bin 123 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 53 bin 327 kişi reyon görevlisi, 43 bin 830 kişi konfeksiyon işçisi ve 40 bin 691 kişi garson olarak istihdam edildi.
Bu meslekleri, elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.

EN FAZLA AÇIK İŞ BAŞVURUSU İMALAT SEKTÖRÜNDEN

Ayrıca iş verenler tarafından İŞKUR'a geçen yıl 2 milyon 566 bin 31 açık iş ilanı iletildi. Açık iş başvurularının yüzde 99,1'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 1 milyon 14 bin 292'yle "imalat" sektöründe oldu. "İmalat" sektörünü 351 bin 502'yle "toptan ve perakende ticaret", 337 bin 480'nle "idari ve destek hizmet faaliyetleri" izledi.

Türkiye'de insanlar en çok o sektörde iş buldu
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
img

İki çocuk annesini ormana götürüp öldürdü
img

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

işsizlik diz boyu okuyana bile iş yok okadar oku didin meke ver işsiz kal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

işsizlik diz boyu okumuşa bile iş yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiyede şu an en iyi iş muazzam maaş trolluk sektöründe var yalancılık yalakalık riyakarlık yüzsüzlük utanmazlık gibi bulunması zor meziyetlere sahip bu arkadaşlar yaptıklarının karşılığını fazlasıyla alıyor olmalılar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li vekilden 'Öcalan' gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti

MHP'li vekilden "Öcalan" gafı! Hatasını fark edip hemen düzeltti
Galatasaray, Fenerbahçe'yi fena bombaladı: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?

Galatasaray Ali Koç'u yerden yere vurdu
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.