2023 Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li Claudia Goldin'in oldu

2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı. Goldin, 11 milyon İsveç kronu (1 milyon dolar) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.

2023 Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu. Bu yıl ödülü ABD'li Claudia Goldin kazandı. 77 yaşındaki Goldin'in eşitsizlik ve kadının istihdama katılımına odaklanan araştırmaları bu yılki ödülü almasında önemli rol oynadı.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Ödülün sahibi olan Goldin, büyük bir para da kazandı. Goldin, 11 milyon İsveç krono yani 1 milyon dolar ödül alacak.

ÖDÜLÜ KAZANAN 3. BİLİM İNSANI

Çalışma ekonomisi alanında uzman Goldin, 1969 yılından bu yana ekonomi dalında verilen ödülü, 3. kez kazanan bilim insanı oldu. Daha önce 2009'da Elinor Ostrom ve 2019'da Esther Duflo bu ödülü alan kadın bilim insanları arasında yer alıyordu.

GEÇEN YIL DA ABD'Lİ 3 İSİM KAZANMIŞTI

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

NOBEL ÖDÜLLERİ

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor. Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 ayrı dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.