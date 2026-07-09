Haberler

Tekirdağ'da marketlerden 20 bin liralık bebek maması hırsızlığı kamerada; 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde zincir marketlerden 20 bin lira değerinde bebek maması çalan Damla K. ve Yonca G. tutuklandı. Şüphelilerin mamaları yemek için çaldıklarını söyledikleri belirtildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde zincir marketlerden 20 bin lira değerinde bebek maması çalan ve güvenlik kameralarından kimlikleri tespit edilip yakalanan Damla K. ve Yonca G. tutuklandı. 'Hırsızlık' suçundan kayıtları olan 2 şüphelinin mamaları yemek için çaldıklarını söylediği belirtildi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere ait 4 şubeden bebek maması hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kadının müşteri gibi girdikleri marketlerde, raflardaki bebek mamalarını çantalarına koyduğu ve ücretini ödemeden ayrılıp, kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştıklarını tespit etti. Yapılan araştırmada, şüphelilerin Damla K., Yonca G. ve G.G. olduğu belirlendi. Şüpheliler İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Çerkezköy'e getirilen 3 şüphelinin marketlerden yaklaşık 20 bin lira değerinde bebek maması hırsızlığı yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Damla K. ile Yonca G. tutuklandı, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Hırsızlık' suçundan kayıtları olan şüphelilerin, ifadelerinde bebek mamalarını yemek için çaldıklarını söyledikleri belirtildi.

Haber: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay 'Müttefikler Ankara'da' programına katıldı

Fuat Oktay "Müttefikler Ankara'da" programına katıldı
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

Midye toplamak için daldılar, karşılarına çıkan kan dondurdu
Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı

Mezara kimse yaklaştırılmadı, tabutu özel kıyafet giyenler taşıdı
MEB'den 10 maddelik talimat! 81 ile gönderildi, geriye dönük de işlem yapılacak

MEB'den 10 maddelik talimat! Geriye dönük de işlem yapılacak
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim

Trump'a bak sen! Geldiği gün başka konuştu, ayrıldığı gün başka
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti

Soruyu duymadan sinirlendi! Bir bardak suyu tek seferde içti