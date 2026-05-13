Haberler

2. Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı açıldı

2. Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde düzenlenen fuar, tarım ve hayvancılık sektöründe yeni işbirlikleri ve yatırım imkanları sunmayı hedefliyor. Açılışta Vali Muammer Erol ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar konuşmalar yaptı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 2. Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol, Fatsa Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen programda, fuarın hayırlı olmasını temenni etti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise tarımın, hayvancılığın ve fındığın kalbinin Fatsa'da atacağı bu önemli organizasyonun, üreticilere yeni işbirlikleri ve yatırım olanakları sunduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 110 stant ve 175 markanın yer aldığı fuarı gezdi.

Fatsa Belediyesi ile Lina Fuarcılık işbirliğinde organize edilen fuarın açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Necat Avcı, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Lina Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Çiftçi ile sektör temsilcileri katıldı.

Ordu'nun yanı sıra Giresun, Mersin, Adapazarı, Düzce ve Samsun'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerden katılımcıların yer aldığı fuar, 4 gün ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, Bernardo Silva'dan gelecek haberi bekliyor

Geri sayım başladı! Artık onu da Süper Lig'de izlememize ramak kaldı

Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!