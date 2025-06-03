2. Betül Çoban Voleybol Turnuvası Düzenlendi

2. Betül Çoban Voleybol Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Merinos Spor Kulübü iş birliğiyle, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybeden öğrenci Betül Çoban anısına voleybol turnuvası düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi ile Merinos Spor Kulübü iş birliğinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden GAÜN öğrencisi Betül Çoban anısına "2. Betül Çoban Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı, merhum öğrenci Betül Çoban'ın başarılı ve çalışkan bir öğrenci olduğunu belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. x

İki gün süren turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Fikret Alıncak, Doç. Dr. Zarife Pancar, Merinos Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar ve Voleybol İl Temsilcisi Kemal Karaca tarafından verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma tamam
Üniversiteli Sena'nın intihar notunda işaret ettiği araştırma görevlisi, görevden uzaklaştırıldı

Sena'nın intihar notunda işaret ettiği isimle ilgili ilk karar
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Vedat Milor yeni tartışma başlattı! Şehirler karşı karşıya geldi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi

Tarihi operasyon! Kömür çuvalından çıkanlar ekipleri bile şaşırttı
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var

Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor! 5 aday var
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.