2. Betül Çoban Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi ile Merinos Spor Kulübü iş birliğinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden GAÜN öğrencisi Betül Çoban anısına "2. Betül Çoban Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

Turnuvanın açılış töreninde konuşan GAÜN Genel Sekreteri Prof. Dr. Taner Akçacı, merhum öğrenci Betül Çoban'ın başarılı ve çalışkan bir öğrenci olduğunu belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. x

İki gün süren turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Fikret Alıncak, Doç. Dr. Zarife Pancar, Merinos Spor Kulübü Başkanı Ali Atalar ve Voleybol İl Temsilcisi Kemal Karaca tarafından verildi.