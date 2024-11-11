19. GYODER Gayrimenkul Zirvesi: Akmerkez İki Yıl Üst Üste Ödül Aldı

19'uncu GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl 'Yeniden Başlat' mottosuyla İstanbul'da gerçekleşti. Zirvede Akmerkez, geçtiğimiz sene de aldığı 'Pay Başına En Çok Temettü Dağıtan GYO Ödülü'nün sahibi oldu.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından organize edilen zirvede, Türkiye'nin dört bir yanından sektör temsilcileri, iş dünyasının lider isimleri ve uzman konuşmacılar bir araya gelerek gayrimenkul alanındaki dönüşüm ve gelişim başlıklarını ele aldı. Zirvede, sektörün geleceği ve sürdürülebilir yapılaşma gibi kritik konular masaya yatırıldı.

ÖDÜLÜ, AKMERKEZ GYO GENEL MÜDÜRÜ HAKAN TÜMKAYA ALDI

Bu yılki zirve kapsamında verilen GYO Ödülleri'nde Akmerkez, 2023 tarihinde aynı zirvede aldığı 'Pay Başına En Yüksek Temettü Dağıtan GYO' ödülünü tekrar kazandı. Ödülü Akmerkez GYO Genel Müdürü Hakan Tümkaya aldı.

Tümkaya, Akmerkez'in başarılarının devamlılığını sağlamaktan dolayı gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yılın ardından bu sene de aynı ödüle layık görülmemiz, Akmerkez olarak uzun vadeli stratejilerimizin doğruluğunu ve sektördeki öncü rolümüzü bir kez daha kanıtlamıştır. Gayrimenkul sektöründe değer yaratmak sadece bugüne değil, geleceğe de yatırım yapmayı gerektiriyor. Yatırımcılarımıza yüksek temettü sağlamanın yanı sıra yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle büyümeye devam ediyoruz. Bizim için başarı, yalnızca finansal sonuçlardan ibaret değil; aynı zamanda sektöre ilham vermek, örnek teşkil etmek ve Türkiye gayrimenkul piyasasını uluslararası standartlara taşımaktır. Bu ödül, bize bu misyonumuzu daha da ileriye taşımak adına büyük bir motivasyon kaynağı oldu."