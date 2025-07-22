17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul'da Başladı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul'da Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul Fuar Merkezi'nde açıldı. 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde üst düzey yetkilinin katıldığı fuarda, kara, hava ve deniz araçları ile güvenlik teknolojileri sergilenecek.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapılarını açtı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

Fuar kapsamında kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) yer alıyor.

Hava araçları bölümünde ise sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları gibi ürünler bulunuyor.

Fuarın deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, sabit ve döner kanatlı platformlar, insansız su-üstü ve su-altı araçları (İSA) ve komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri yer alıyor. Fuarda ayrıca güvenlik ve lojistik alanındaki teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bu yıl ana alan İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapacak IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık gerçekleştirilecek.

Fuar, 27 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu

İki ili saran yangını en iyi anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti

Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.