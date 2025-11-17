17. Boğazlar Arası Çay Fuarı Wuyishan'da Başladı

WUYİSHAN, 17 Kasım (Xinhua) -- 17. Boğazlar Arası Çay Fuarı pazar günü Çin'in Fujian eyaletinin Wuyishan kentinde başladı. Çay kültürü, endüstrisi ve bilim ve teknolojinin entegre gelişimi temalı bu yılki fuar, 173'ü Taiwan'dan olmak üzere 850'den fazla işletmeyi bir araya getirdi.

48.000 metrekarelik bir alana yayılan 2.300 standıyla etkinlik, dört ana temalı sergi salonunu kapsıyor.