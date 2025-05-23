15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Samsun'da Başladı

15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü Samsun'da Başladı
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Samsun'da düzenlenen 15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Tütün İskelesi'nden başlayarak Havza'ya doğru ilerliyor. Yürüyüş, gençlerin bayrak teslimiyle başladı ve Atatürk'ün 1919'da izlediği rotayı canlandırıyor.

15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü başladı

SAMSUN - Samsun'da, bu yıl 15'incisi düzenlenen "Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü", Tütün İskelesi'nden başladı.

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri devam ediyor. 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında organize edilen 15. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi Anma Yürüyüşü, Tütün İskelesi'nde düzenlenen programla start aldı. Burada toplanan gençler, Havza ilçesine teslim edecekleri ay-yıldızlı Türk bayrağını Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci'den öperek teslim aldı. Yürüyüş, bayrak teslim töreninin ardından polis eskortu ve ambulans eşliğinde başladı.

Yürüyüşe katılan dağcılara ve vatandaşlara teşekkür eden Feyzullah Dereci yaptığı açıklamada, "Tütün İskelesi'nden başlayan yürüyüşte, Atatürk'ün 1919'da Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için izlediği rotayı canlandırıyoruz. 81 ilden gelen gençlerimiz, TCG Anadolu Gemisi ile İstanbul'dan Samsun'a bayrak getirdi. 19 Mayıs'ta bu bayrağı devraldık ve şimdi Havza'ya doğru yola çıktık. Amacımız bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Tütün İskelesi'nde başlayan ve 2 gün sürecek yürüyüş, Havza Atatürk Evi'nde son bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
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