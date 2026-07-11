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15 Temmuz'da raylı sistemler ücretsiz

15 Temmuz'da raylı sistemler ücretsiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Ayrıca Halkalı-Arnavutköy metro hattındaki ücretsiz uygulama 31 Temmuz'a kadar sürecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına işaret ederek, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

HALKALI-ARNAVUTKÖY HATTI 31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu ayrıca, 19 Haziran 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı için başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının devam ettiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu, uygulamanın 20 Haziran-31 Temmuz arasında geçerli olduğunu belirterek vatandaşların bu süre boyunca Halkalı-Arnavutköy metro hattı seferlerinden ücretsiz yararlanabileceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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