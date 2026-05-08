Karabük merkezli dolandırıcılık operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Karabük merkezli gerçekleştirilen operasyonda, yapay zeka kullanarak çeşitli ürünleri piyasa değerinin altında satış yaparak 90 kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı. Yapılan incelemelerde sahte belgeler ve dijital materyallere el konuldu.

Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yapan 23 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Sosyal medyada çeşitli uygulamalar üzerinden, başta endüstriyel makineler olmak üzere çeşitli ürünlere piyasa değerinin altında fiyat veren ve yapay zeka ile sahte fatura-irsaliye, sahte işyeri, sahte ürün teslimat fotoğrafları üreterek 90 kişiyi dolandıran çete tespit edildi.

Bu kapsamda, Karabük, Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren örgüt lideri, örgüt üyeleri ve örgüte yardım ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 23 zanlı yakalandı, suç unsuru telefonlar ve dijital materyallere el konuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
