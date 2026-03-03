12 yaşında merakla başladı; 600 parçalık para koleksiyonu oluşturdu

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde kıraathane işleten Ahmet Cihan'ın (32), 12 yaşında merakla başladığı para koleksiyonculuğu 600 parçalık tutkuya dönüştü. 20 yıldır para biriktirdiğini anlatan Cihan, "İlk başta bozuk paralarla başladım. Kumbaramı açtığımda paralar gözüme farklı gelmişti, daha çok biriktirmek istedim. Sonra diğer ülkelerin paralarını da toplamaya başladım. Yaşım büyüdükçe farklı şeyler de biriktirdim" dedi.

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ahmet Cihan, 12 yaşındayken bir komşularının para koleksiyonunu gördü ve merakla koleksiyoner olmaya karar verdi. Cihan'ın eski bir para ile başlayan koleksiyonculuğu, 600 parçalık tutkuya dönüştü. İlçede kıraathane de işleten Ahmet Cihan bu tutkusunu müşterilerinin de görmesini isteyerek 20 yıldır biriktirdiği demir ve kağıt para koleksiyonunu iş yerinde, duvarda sergilemeye başladı.

Yaklaşık 20 yıldır para biriktirdiğini belirten Ahmet Cihan, "İlk başta bozuk paralarla başladım. Kumbaramı açtığımda paralar gözüme farklı gelmişti, daha çok biriktirmek istedim. Sonra diğer ülkelerin paralarını da toplamaya başladım. Yaşım büyüdükçe farklı şeyler de biriktirdim. Dedemden, babaannemden kalan eşyaları aldım, çevremden topladım, satın aldım. Bu işin üzerine ciddi şekilde düştüm" dedi.

'ASIL AMACIM TARİHE SAHİP ÇIKMAK'

İşletmesini antika ürünlerle dekore ettiğini de söyleyen Cihan, "Asıl amacım tarihe sahip çıkmak. Eskiyen her şeyin bir değeri olduğuna inanıyorum ve eski olan her şeyi çok seviyorum. Dükkanımı antika konseptiyle dizayn ettim. Burası adeta bir çay ocağı ve muhabbet evi. Yaklaşık 600 adet bozuk param var ve çoğu Türk Lirası ama İtalya, Roma başta olmak üzere birçok ülkeye ait paralar da mevcut. Ayrıca 50-60 adet kağıt param var. En çok heyecanlandıran ise çocukluğumuzun 10 bin lirası. Adını söylerken bile gülümsüyorum. Harca harca bitiremediğimizi sandığımız o parayı görmek insana ayrı bir mutluluk veriyor. Bugün o hissi yaşamak imkansız" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA HEDİYE OLARAK BIRAKACAĞIM'

Tarihe yeterince sahip çıkılmadığını vurgulayan Cihan, "Zamanında kıymeti bilinmeyip çöpe atılan birçok eşya, yıllar sonra değer kazanıyor ama o zaman da bulmak zor oluyor. Bu hem üzücü hem de temini zor bir durum. Sanal medyayı takip ediyorum. Antika pazarlarına gidiyorum. Müşterilerim de zaman zaman teklif getiriyor. Herkesin koleksiyon yapmasını isterim. Bu sadece para ya da antika olmak zorunda değil; pul, tespih, yüzük gibi farklı alanlarda da olabilir. İnsanları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran, motive eden bir uğraş. Ailem ilk başta koleksiyonuma sıcak bakmadı. Ancak zamanla destek oldular. Kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Ölene kadar biriktireceğim. Vefatımdan sonra da çocuklarıma hediye olarak bırakacağım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Metin DEĞİRMECİ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı