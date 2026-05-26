Haberler

Kayseri'de kurban pazarının en büyüğü 1 tonluk boğa 'Paşa', 420 bin liraya satıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'deki kurban pazarında Bünyan'dan getirilen 3 yaşındaki 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa, 420 bin liraya alıcı buldu. Sahibi, 'Gemi gibi kurbanlık getirdim' dedi.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesindeki kurban pazarına Bünyan ilçesinden getirilen 3 yaşındaki 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa, 420 bin TL'ye satıldı.

Kurban Bayramı arifesinde kentteki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Bünyan ilçesinden getirilen ve en dikkat çeken 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa, 420 bin liraya satıldı.

Pazarın en büyük kurbanlığı olan 'Paşa'nın' sahibi Fahri Koç, "Bu boğayı ben 3 yaşına kadar besledim. Maşallah tonluk oldu. Alan satan hayrını görsün. Hakiki bir kuru besi. Bana köyde dediler ki; 'Bu boğayı götürme. Bunu tosunu kimse almaz' dediler. Ben de dedim ki; 'Boğam gibi bir yiğit çıkar, alır' Allah'a şükürler olsun. O yiğit çıktı, satıldı. Alan-satan hayrını görsün. Hakiki kuru besiydi. 420 bine satıldı" dedi.

'GEMİ GİBİ KURBANLIK GETİRDİM'

Kurban pazarına gelen vatandaşların tepkilerini de değinen Koç, "Pazarın en büyüğüydü. Gelen vatandaşlar; 'Maşallah' diyor. 'Besleyene helal olsun' diyorlar. Bu kadar büyüklükte bir kurbanı görünce şaşırdılar. Kayseri'de deniz yok. Ben de onlara; 'Denizi olmayan memlekete gemi getirdim' dedim. Gemi gibi bir kurbanlık getirdim. Alan vatandaş 'Malım da yiğit kendim de yiğit olsun' diyerek bu kurbanlığı aldı. Kendi kurban edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Besici Fahri Koç, hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan 'Paşa'yı Türk bayrağı ile süslediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor

Dilekçe kabul edildi! Kılıçdaroğlu'nun ekibi geri dönüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı

300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Türkiye'nin incisi 'Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde

Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu

Sercan'ın özel hayatını ifşa etti: Evlenmeyi bile düşünüyordu
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Müstakil evde çıkan yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı

Korkunç yangın 4'ü çocuk 6 kişiyi hayattan kopardı