Kayseri'de kurban pazarının en büyüğü 1 tonluk boğa 'Paşa', 420 bin liraya satıldı

Kurban Bayramı arifesinde kentteki kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor. Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına Bünyan ilçesinden getirilen ve en dikkat çeken 1 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli boğa, 420 bin liraya satıldı.

Pazarın en büyük kurbanlığı olan 'Paşa'nın' sahibi Fahri Koç, "Bu boğayı ben 3 yaşına kadar besledim. Maşallah tonluk oldu. Alan satan hayrını görsün. Hakiki bir kuru besi. Bana köyde dediler ki; 'Bu boğayı götürme. Bunu tosunu kimse almaz' dediler. Ben de dedim ki; 'Boğam gibi bir yiğit çıkar, alır' Allah'a şükürler olsun. O yiğit çıktı, satıldı. Alan-satan hayrını görsün. Hakiki kuru besiydi. 420 bine satıldı" dedi.

'GEMİ GİBİ KURBANLIK GETİRDİM'

Kurban pazarına gelen vatandaşların tepkilerini de değinen Koç, "Pazarın en büyüğüydü. Gelen vatandaşlar; 'Maşallah' diyor. 'Besleyene helal olsun' diyorlar. Bu kadar büyüklükte bir kurbanı görünce şaşırdılar. Kayseri'de deniz yok. Ben de onlara; 'Denizi olmayan memlekete gemi getirdim' dedim. Gemi gibi bir kurbanlık getirdim. Alan vatandaş 'Malım da yiğit kendim de yiğit olsun' diyerek bu kurbanlığı aldı. Kendi kurban edeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Besici Fahri Koç, hayvan pazarının en büyük kurbanlığı olan 'Paşa'yı Türk bayrağı ile süslediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı