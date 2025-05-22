Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Günay Güvenç de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Günay Güvenç evli mi, eşi kim? Günay Güvenç çocuğu var mı?

GÜNAY GÜVENÇ EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

25 Haziran 1991 tarihinde dünyaya gelen Günay Güvenç'in özel yaşamı merak konusu oluyor. 32 yaşındaki kale bekçisinin mutlu bir aile hayatı var. 2018 yılından beri evli olan Günay Güvenç'in eşinin ismi Maria. Almanya'da doğup büyüyen milli kalecinin eşi de Alman. Güvenç'in eşinin tam ismi ise Maria Sophia.

İlk çocuklarını 2019 yılında, Milea ismini verdikleri ikinci çocuklarını ise 2021 yılında kucaklarına alan çiftin toplam üç çocuğu bulunuyor.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR?

Günay Güvenç (d. 25 Haziran 1991, Neu Ulm), kaleci mevkiinde forma giyen Almanya'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giymektedir.

Günay Güvenç, 25 Haziran 1991 tarihinde Almanya'nın Ulm şehrinde doğdu. Almanya'da futbol kariyerine başladı ve SSV Ulm 1846 adlı amatör bir futbol kulübünün altyapısında forma giydi. Günay, 2009 yılında Stuttgarter Kickers'ın altyapı takımına transfer oldu.

1 Ağustos 2023 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre, futbolcunun eski kulübü Gaziantep FK'ya 250 Bin € tutarında transfer bedeli ödendi. Ayrıca Batuhan Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep FK'ya geçici olarak gönderildi.[12]