Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı

MİSLİ.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı. Makamında silahlı saldırıya uğrayan Olgun, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, bugün oynanan Zonguldak Kömürspor karşılaşmasının ardından takımla birlikte kulüp binasına gelen Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, saat 19.00 sıralarında kulüp binasına gelen İ.K. isimli şahsın saldırısına uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arbede sırasında İ.K. kulüp başkanı Vahit Olgun'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Vahit Olgun olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.