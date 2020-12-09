Gümüşhanespor Başkanı Olgun silahlı saldırıya uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gümüşhanespor Başkanı Olgun silahlı saldırıya uğradı

09.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:09
Gümüşhanespor Başkanı Olgun silahlı saldırıya uğradı

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 19: 00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri'nde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun'la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun'a tabancayla ateş etti. Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun'un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 


Gümüşhanespor Başkanı Olgun silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN

İlgili Haberler

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı
Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, silahlı saldırıya uğradı
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun: 'Gümüşhanespor'u güzel günler bekliyor'
Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun: "Gümüşhanespor'u güzel günler bekliyor"
Gümüşhanespor Başkanı Olgun: Bu sonuçlar yakışmıyor
Gümüşhanespor Başkanı Olgun: Bu sonuçlar yakışmıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Öner Erkan Perihan Savaş Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gümüşhanespor Başkanı Olgun silahlı saldırıya uğradı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:10:29. #1.15#
title