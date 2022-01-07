Gümrüksüz market nedir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gümrüksüz market nedir?

Gümrüksüz market nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiaları Meclis gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Peki, Gümrüksüz market nedir?

İç hat yolcusu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiası gündeme gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, Bulut hakkındaki bu iddianın soruşturulmasını talep etti. Gümrüksüz market nedir?

GÜMRÜKSÜZ MARKET NEDİR?

Gümrüksüz market, ürünlerin vergisiz olarak satıldığı satış merkezleridir. Bu merkezler genellikle havalimanı ve gümrük kapısı gibi noktalarda bulunur.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title