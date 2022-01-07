İç hat yolcusu olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un birkaç hafta önce bir dış hat yolcusunun pasaportunu kullanarak Esenboğa Havalimanı'ndaki Free Shop'tan hile ile alışveriş yaptığı iddiası gündeme gelmişti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle Meclis'e sunduğu soru önergesinde, Bulut hakkındaki bu iddianın soruşturulmasını talep etti. Gümrüksüz market nedir?

GÜMRÜKSÜZ MARKET NEDİR?

Gümrüksüz market, ürünlerin vergisiz olarak satıldığı satış merkezleridir. Bu merkezler genellikle havalimanı ve gümrük kapısı gibi noktalarda bulunur.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet