Gülümseten diyalog! "Doğal makasınız yok mu?" diyen Erdoğan, cebinden çakı çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışında yetkililer ile girdiği diyalog izleyenleri güldürdü. "Makas yok mu?" sorusuna hayır yanıtını alan Erdoğan, cebinden çakı çıkararak "Doğal makasınızda mı yok?" ifadelerini kullanınca herkes gülmekten kırıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yetkililer arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışına canlı bağlantı ile bağlanan Erdoğan, açılışı çocukların yapmasını istedi.

DOĞAL MAKAS ESPİRİSİ

Erdoğan, "Kurdeleyi ve makasları çocuklara verelim" diye seslenince yetkililerin hazırlıksız yakalandığı ortaya çıktı.Yetkililere "Makas yok mu?" diye soran Erdoğan, "Burası tamamen doğal bir ortam Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını alınca, programda doğal makas espirisini patlattı.

CEBİNDEN ÇAKI ÇIKARDI

Yetkililer, Erdoğan'ın "Doğal makasınız yok mu?" sözlerini anlamayınca kısa bir sessizlik oldu. Bunun üzerine cebinden çakı çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Maharetleri çoktur" diyerek yetkilileri ve ekranları başında programı izleyenleri güldürdü.