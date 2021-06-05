Gülümseten diyalog! "Doğal makasınız yok mu?" diyen Erdoğan, cebinden çakı çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gülümseten diyalog! "Doğal makasınız yok mu?" diyen Erdoğan, cebinden çakı çıkardı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışında yetkililer ile girdiği diyalog izleyenleri güldürdü. "Makas yok mu?" sorusuna hayır yanıtını alan Erdoğan, cebinden çakı çıkararak "Doğal makasınızda mı yok?" ifadelerini kullanınca herkes gülmekten kırıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yetkililer arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Koruma Projesi'nin açılışına canlı bağlantı ile bağlanan Erdoğan, açılışı çocukların yapmasını istedi.

DOĞAL MAKAS ESPİRİSİ

Erdoğan, "Kurdeleyi ve makasları çocuklara verelim" diye seslenince yetkililerin hazırlıksız yakalandığı ortaya çıktı.Yetkililere "Makas yok mu?" diye soran Erdoğan, "Burası tamamen doğal bir ortam Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını alınca, programda doğal makas espirisini patlattı.

CEBİNDEN ÇAKI ÇIKARDI

Yetkililer, Erdoğan'ın "Doğal makasınız yok mu?" sözlerini anlamayınca kısa bir sessizlik oldu. Bunun üzerine cebinden çakı çıkartan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Maharetleri çoktur" diyerek yetkilileri ve ekranları başında programı izleyenleri güldürdü.

Gülümseten diyalog! 'Doğal makasınız yok mu?' diyen Erdoğan, cebinden çakı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul'un Esenler ilçesi teknoloji üssü oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla İstanbul'un Esenler ilçesi teknoloji üssü oluyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Fahriye Evcen Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Roland Garros Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gülümseten diyalog! "Doğal makasınız yok mu?" diyen Erdoğan, cebinden çakı çıkardı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 16:51:04. #1.14#

title