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Gülle: Vergi müjdesi ihracatçı ailesini çok mutlu etti

TİM İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 85 bin ihracatçımızın beklediği, bankaların döviz satımlarında kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak verdikleri müjde, tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir.

Gülle: Vergi müjdesi ihracatçı ailesini çok mutlu etti

TİM İsmail Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 85 bin ihracatçımızın beklediği, bankaların döviz satımlarında kambiyo vergisinden muafiyet talebimizi tensip buyurarak verdikleri müjde, tüm ihracatçı ailesini, bizleri çok mutlu etmiştir." dedi

Kaynak: Dunya.com

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