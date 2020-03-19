Guillermo Ochoa'nın 2020 Sezonunda Yaptığı En İyi Kurtarışlar Meksikalı deneyimli kaleci Ochoa'nın Club America formasıyla 2020 sezonunda kalesini 9 maçta gole kapattı. Ochoa'nın 2020 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

Meksikalı deneyimli kaleci Ochoa'nın Club America formasıyla 2020 sezonunda kalesini 9 maçta gole kapattı. Ochoa'nın 2020 sezonunda yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout