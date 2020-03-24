GÜBRETAŞ, bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak
GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, 2020'de tesis yatırımlarının hızla devam edeceğini ve toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.
24.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:09
GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, 2020'de tesis yatırımlarının hızla devam edeceğini ve toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com