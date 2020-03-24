GÜBRETAŞ, bu yıl tesis yatırımlarını 2 kat artıracak GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, 2020'de tesis yatırımlarının hızla devam edeceğini ve toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, 2020'de tesis yatırımlarının hızla devam edeceğini ve toplam 267 milyon TL'lik yatırım bütçesiyle şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Kaynak: Dunya.com