Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle
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Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle

12.02.2021 20:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 20:22
Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bayern Münih ile bir sezonda 6 kupa kazanıp rekorunu egale eden Alman çalıştırıcı Hansi Flick'e "Bir sezonda 6 kupa kazanan ikinci takımsınız. Belki Messi ve arkadaşlarını ararım ve yedinci kupa için bir maç yaparız. Bana zaman ve mekanı söyle. Orada olacağız" diyerek çağrıda bulundu.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluğa koşan Pep Guardiola, 6 kupa rekorunu egale eden Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick'e meydan okudu.

Katalan teknik adam, Barcelona'daki başarısına Bayern Münih ile ulaşan Alman antrenöre 7. kupa için "Hansi'yi tebrik ediyorum ama ona bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir sezonda 6 kupa kazanan ikinci takımsınız. Sizden önce Barcelona bunu başarmıştı. Belki Messi ve arkadaşlarını ararım ve yedinci kupa için bir maç yaparız. Bana zaman ve mekanı söyle. Orada olacağız" diyerek çağrıda bulundu.

Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle

2010-11 SEZONUNDA TÜM KUPALARI KAZANMIŞTI

Guardiola 2010-2011 sezonunda Barcelona'daki rüya takımla tüm kupaları kazanmıştı. Katalan ekibiyle elde ettiği başarıların ardından 3 sezon Bayern Münih'i çalıştıran Guardiola, Alman devinde 3 lig şampiyonluğu yaşamasına rağmen Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşamadı.

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