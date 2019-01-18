Gtb'den Atıl Arazilerin Kullanıma Açılması Talebi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, sanayi ve teknolojide hedeflenen kalkınma hamlelerinin tarımla yakalanabileceğini belirterek, atıl alanların kullanılması gerektiğini ifade etti.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimde kullanılmayan, çeşitli nedenlerle ekilemeyen ve boş bırakılan tarım arazilerinin sektöre kazandırılması gerektiğini savundu.

Bu durumdaki yaklaşık 2 milyon hektar tarım arazisinin sektöre kazandırılması gerektiğini ifade eden Akıncı, bu alanların kullanılmasının üretimde gelir artışına ve piyasalarda arz-talep dengesinin sağlanmasına katkı sunacağını belirtti.

Akıncı, Türkiye'nin karasal büyüklüğünün yaklaşık yüzde 30'luk kısmında tarımsal üretim yapıldığını hatırlatarak, "Coğrafi konumu ve iklim şartlarının sağladığı avantajlardan dolayı her türlü tahıl, sebze ve meyvenin sağlıklı bir şekilde yetişme imkanı bulduğu Anadolu toprakları, tarımsal çeşitlilikte kıtalarla rekabet edebilecek bir zenginlik olarak kabul edilmekte. Balkanlar, Kafkasya, Afrika ve Orta Asya gibi nüfus yoğunluğunun 1 milyarı bulduğu bir coğrafyanın tam ortasında yaşıyoruz ve tarımda en yüksek potansiyele sahip ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Sektörde yaşanan bazı yapısal sorunların aşılması durumunda bölgenin gıda ambarı olabilecek üretim kapasitesine rahatlıkla ulaşabileceğini aktaran Akıncı, "Tüm bunların yanı sıra üretim, istihdam ve ihracatta hedeflediğimiz noktalara ulaşmamızda tarım belirleyici faktör olarak ön plana çıkmakta. Tarım diğer sektörlerin gelişebilmesi için gerekli iş gücü ve sermayeyi sağlayan ana kaynaktır. Bu nedenle sanayi ve teknolojide hedeflenen kalkınma hamleleri ancak tarımla yakalanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA