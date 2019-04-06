Gtb Başkanlığına Hamza Bölük Seçildi

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanlığına, yönetim kurulu üyelerinin aralarında yaptığı seçimle Hamza Bölük seçildi.

GTB'den yapılan yazılı açıklamada, istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş'ın Yağlıdere Belediye Başkanı seçilmesinin ardından borsada yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldığı belirtildi.

Yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçimle Hamza Bölük'ün ittifakla Giresun Ticaret Borsasının Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildiği aktarılan açıklamada, Bölük'ten boşalan yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine de Hasan Kahraman'ın seçildiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hamza Bölük, İbaş'ın büyük oranda halk desteğiyle belediye başkanı seçilmesinden çok mutlu olduklarını anlattı.

GTB'nin ülkede önemli fındık borsalarından biri olduğunu vurgulayan Bölük, kurumsal kültürü ve kendini ülkede ve dünya ölçeğinde ispatlamış bir borsa olduklarını vurguladı.

Bölük, Yaşar İbaş'tan sonra ekip ruhuyla önlerindeki dört yıllık süreçteki hedefleri kaldıkları yerden devam ettirmeye ve daha fazlasını yapmaya gayret edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemdekilerin en büyüğü ve en önemlisi fındıkçılar sitesini kurmak, doğru dürüst tahmil tahliye yapamayacak düzeyde fiziki şartları zorluklar içerisinde bulunan üyelerimizin rahatça ticaretlerini yapabilecekleri, müstahsillerimizin fındıklarını kalitesine göre satabilecekleri bir açık pazar yeri oluşturma hevesindeyiz. Giresun fındığını tanıtacak fındıkçılar sitesinin bu dönemde temellerini atmanın azmi içerisinde olacağız. Giresun Fındık Müzesini ve açık hava tema parkını hayata geçirmek istiyoruz. Bu proje içinde dünyadaki tüm fındık çeşitlerini barındıran bir fındık bahçesi oluşturmayı, fındık yaşam döngüsünü anlatacak tematik alanlar yapmayı, bu alanların içerisinde köy evleri, köy fırını, serenti gibi köydeki birçok yaşamı anlatacak bir mizansen kurgulamayı, insanların o alanlarda nasıl yaşamını sürdürdüğünü gösteren silikon heykeller ile sergilemeyi planlıyoruz."

Açıklamada, yönetim kurulunda daha önce görevde bulunan Başkan Yardımcısı Necattin Yılmaz, Sayman Üyesi Ahmet Hamdi Aakşen ve üye Osman Kaya'nın görevlerine devam ettikleri bildirildi.

Kaynak: AA