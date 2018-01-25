Gso'nun "E-Ticaret Projesi" Eğitimine Yoğun İlgi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından, oda üyelerinin ve ürünlerinin tanıtımının yapılması, ihracatın artırılması ve e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla başlatılan, "GSO E-Ticaret Projesi" kapsamında düzenlenen eğitime firmalar yoğun ilgi gösterdi.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sani Konukoğlu Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan bilgilendirme eğitiminde, katılımcılara e-ticaret dönüşümünde firmaların dikkat etmesi gereken noktalar, dijital pazardaki son durum ve gelişmeler hakkında bilgi verildi.

Firmaların üye yapılacağı globalpiyasa.com ve tradeatlas.com web sitelerinin yetkilileri, yürütülecek faaliyetler hakkında detaylı bilgi verdi ve toplantıda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü, GSO üyelerinin 2018 yılında ihracatını artırmak için bu projeyi başlattıklarını, firmaların iki e-ticaret sitesine üye yapılacağını belirterek, "Şu ana kadar projeye 120 firmamız katıldı. Amacımız bütün üyelerimizin sisteme dahil olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Göncü, "gsotrade.com" portalına üye olan firmalara özel hazırlanacak sayfalarda "globalpiyasa.com" ile firmaların bir yıl boyunca 800'e yakın ürününü fotoğraflarla, videolarla sayfasında sergileyebileceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Çince dillerinde hizmet, müşterilerine özel şifreli girişle online showroom oluşturma imkanı, 8 farklı kullanıcıyla erişim hakkı, özel dijital katalog oluşturma imkanı, e- ticaret sipariş takip ve raporlama modülü gibi birçok seçenek yer alacak. İkinci site olan tradeatlas.com ile de firmalarımız bir yıl boyunca ürettikleri ürünün ismini veya 6 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodunu sitenin veri tabanında aratarak 200'den fazla ülkeden söz konusu ürünü ithal eden firmaların detaylı bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca proje boyunca katılımcı firmalar için e-ticaret konusunda özel eğitimler ve danışmanlık programları düzenlenecek."

Projede yer almak isteyen firmaların www.gsotrade.com sitesine kayıt yaptırması ve katılım bedelini web sitesinde belirtilen banka hesabına yatırmasının yeterli olacağını dile getiren Göncü, proje katılım bedeli olarak ödenen bedelin yüzde 70'inin firmalara proje başlanmasının ardından iade edileceğini bildirdi.