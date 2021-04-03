GS TV spikeri Hatayspor'un golleri sonrasında büyük üzüntü yaşadı
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GS TV spikeri Hatayspor'un golleri sonrasında büyük üzüntü yaşadı

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. GS TV'de karşılaşmanın canlı anlatımını yapan spikerler, gollerden sonra büyük üzüntü yaşarken, tepkileri sosyal medyada paylaşıldı.

Galatasaray, Hatayspor'a 3-0 kaybederek zorlu deplasmandan şampiyonluk umutları azalmış şekilde dönüyor. Ortaya koyulan kötü futbol ve yenilen 3 gol sarı-kırmızılı taraftarların moralini fazlasıyla bozdu. GS TV'de maçın canlı anlatımını yapan spikerlerde yenilen gollerden sonra büyük üzüntü yaşadı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADILAR

GS TV spikerleri Hatay'ın golleriyle yıkılırken skoru hayretle karşıladılar. Spikerlerden Serbay Şenkal 3. golden sonra, "Valla billah bir şey söyleyemiyorum. Olaya bak ya! Olaya bak!" ifadelerini kullandı.

GS TV spikerleri Hatayspor'un golleri sonrasında büyük üzüntü yaşadı
GS TV spikeri Hatayspor'un golleri sonrasında büyük üzüntü yaşadı

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