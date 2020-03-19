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Galatasaray, Twitter, Spor

GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

Galatasaray Kulübünün resmi ürünlerini satan GS Store, koronavirüs salgınına tedbir amaçlı mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Galatasaray Futbol Takımı da dün yapacağı antrenmanı iptal etmişti.

19.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:16

Galatasaray Kulübünün resmi ürünlerini satan GS Store, mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

GS Store'un Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlığın her zaman öncelikli olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Tüm dünyaya yayılan ve etkisi altına alan koronavirüs (Kovid - 19) riski devam ederken bugünden itibaren tüm GS Store mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Bu süreçte her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya özen göstereceğiz. GS Store'a www.gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz. Bu süreci hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımızı umuyoruz. Sağlıklı günler dileriz."

ANTRENMAN İPTAL EDİLMİŞTİ

Galatasaray Futbol Takımı da, dün gerçekleştireceği antrenmanı iptal etmiş ve futbolcularını evlerine göndermişti.

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GS Store mağazaları, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında GS Store mağazaları geçici olarak kapatıldı

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