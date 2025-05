Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağını duyurdu. Camiaya daha büyük hedefler için birlik çağrısı yaptı. Peki, GS Plus ücretli mi, ücretsiz mi?

GS PLUS NASIL İNDİRİLİR?

• Android Cihazlar İçin:

Google Play Store'u açın.

Arama çubuğuna "GS Plus Galatasaray" yazın.

Galatasaray SK tarafından geliştirilen resmi uygulamayı bulun ve "Yükle" butonuna tıklayın.

• iOS (iPhone/iPad) Cihazlar İçin:

App Store'u açın.

"GS Plus Galatasaray" anahtar kelimesini aratın.

Resmi uygulamayı indirip yükleyin.

Not : Uygulama içi bazı özellikler (maç yayını, özel içerikler) ücretli olabilir. Güvenlik için uygulamanın resmi olduğundan ve yüksek puan/review aldığından emin olun.

2. ÜCRETSİZ YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMA BİLETİ NASIL ALINIR?

• Resmi Kaynakları Takip Edin:

Galatasaray SK Resmi Websitesi: Duyurular veya "bilet" bölümünü kontrol edin.

Sosyal Medya Hesapları: Twitter, Instagram, Facebook gibi platformlarda anlık duyurular paylaşılabilir.

GS Plus Uygulaması: Etkinlik bildirimleri veya bilet talep formu uygulamada yer alabilir.

• Bilet Dağıtım Yöntemleri:

Online Kayıt: Ücretsiz biletler için önceden bir kayıt formu açılabilir. Formu doldurup onay bekleyin.

Sponsorlarla İş Birliği: Bankalar veya sponsor firmalar bilet dağıtımı yapabilir (örneğin, kampanyalarla).

Yerinde Katılım: Bazı şampiyonluk kutlamaları halka açık ve ücretsiz olabilir. Ancak yoğunluk nedeniyle erken gitmeniz önerilir.

Önemli Uyarı:

• Sadece resmi kanallara güvenin. Üçüncü şahısların "ücretsiz bilet" vaatlerine itibar etmeyin.

• Güvenlik nedeniyle etkinlik detaylarını (saat, giriş kuralları) mutlaka resmi kaynaktan teyit edin.

Kutlama tarihi ve bilet detayları henüz açıklanmadıysa, resmi hesapları sık sık kontrol edin.

GS PLUS ÜCRETLİ Mİ?

Bu uygulama sayesinde Galatasaraylılar; takımla ilgili en son gelişmeleri anında takip edebilrken, özel röportajlara erişebilir ve kulüple doğrudan etkileşime geçme şansı yakalayabilir. GS Plus, sarı-kırmızılı camia ile taraftarlar arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor, kullanıcılara ayrıcalıklı ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.

GS Plus kullanıcıları Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına bu uygulama aracılığıyla katılabilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına verdiği demeçte GS Plus indiren taraftarların ücretsiz olarak giriş yapabileceğini açıkladı. Özbek ayrıca GS Plus Premium üyesi olanlar için ayı özel bir alan kurulacağını da sözlerine ekledi. Ancak premium için ücret ödemek gerekiyor.

GS Plus Premium abonelik için aylık ve yıllık ödeme seçenekleri mevcut. Aylık 350 TL ücretle sunulan üyelik, yıllık tercih edildiğinde aylık 190,5 TL'ye denk gelen toplam 2.286 TL karşılığında alınabiliyor.