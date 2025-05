Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da kutlama programı belli oldu. Sarı kırmızılılarda Yenikapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamalarının ardından Pazar günü kupa töreni gerçekleştirilecek. Galatasaray 5. yıldızı takacağı 25. şampiyonluğunun kupasını 25 Mayıs 2025 Pazar günü Yenikapı'da alacak. Peki, GS Plus indirmeyen, yüklemeyen Yenikapı'ya giremeyecek mi? GS Plus şart mı?

GS PLUS İNDİRMEYEN, YÜKLEMEYEN YENİKAPI'YA GİREMEYECEK Mİ?

Yenikapı'da yapılacak etkinlik 2 gün sürecek. -25.05.2025 tarihi kafalara kazınacak bir tarih olduğu için tören o güne alındı.

• Alanda Fan Zone'lar kurulacak, 24 Mayıs Cumartesi 12.00'de başlayacak etkinlik akşam 22.00'ye kadar devam edecek.

• Yenikapı'daki bu alanda Cumartesi günü Göztepe - Galatasaray maçı izlenebilecek.

• 25 Mayıs Pazar günü yapılacak asıl etkinliğe sadece GS Plus uygulaması olan vatandaşlar girebilecek.

• GS Premium üyeliği olanlara da sahnenin ön kısmında 30 bin kişilik yer ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Cumartesi günü saat 12:00'den akşam 22:00'ye kadar eğlenceler devam edecek, Pazar günü futbolcularla birlikte kupa töreni gerçekleştirilecek" dedi.

KUTLAMAYA GELECEK SANATÇILAR BELLİ OLDU

Galatasaray'In şampiyonluk kutlamasında yer alacak sanatçılar da belli oldu… İşte o isimler: Kenan Doğulu, Block3,Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İgrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay

Bu uygulama sayesinde Galatasaraylılar; takımla ilgili en son gelişmeleri anında takip edebilrken, özel röportajlara erişebilir ve kulüple doğrudan etkileşime geçme şansı yakalayabilir. GS Plus, sarı-kırmızılı camia ile taraftarlar arasındaki bağı daha da güçlendirmeyi hedefliyor, kullanıcılara ayrıcalıklı ve unutulmaz bir deneyim sunuyor.

GS Plus kullanıcıları Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına bu uygulama aracılığıyla katılabilecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına verdiği demeçte GS Plus indiren taraftarların ücretsiz olarak giriş yapabileceğini açıkladı. Özbek ayrıca GS Plus Premium üyesi olanlar için ayı özel bir alan kurulacağını da sözlerine ekledi. Ancak premium için ücret ödemek gerekiyor.