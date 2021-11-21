GS - FB derbi maçı bugün mü? Derbi saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Dev derbiye saatler kaldı! Türkiye'nin ve dünyanın en büyük derbilerinden birisi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı bugün başlıyor. Peki, GS - FB derbi maçı bugün mü? Derbi saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS-FB derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Derbi ilk 11 açıklandı mı? Derbinin hakemi kim olacak? İşte detaylar...
GS-FB derbisi saat kaçta başlıyor merak edildi. Derbinin spikeri kimdir? Derbiyi kim yönetecek? Derbinin muhtemel 11'leri belli oldu mu? Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? GS-FB derbisi ne zaman, hangi gün? İşte derbi saati...
Evet heyecanla beklenen GS-FB derbisi 21 Kasım Pazar günü akşam 19:00'da başlayacak.
GS-FB derbisi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır.
Derbiyi Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Derbi maçı, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım Pazar günü akşam saat 19:00 'da başlayacaktır.