Grekoromen Güreş Milli Takımı, İstanbul'da kampa girecek
Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımı, Olimpiyat Oyunları Dünya Kalifikasyon hazırlık kampını İstanbul'da yapacak.
Büyükler Grekoromen Güreş Milli Takımı, Olimpiyat Oyunları Dünya Kalifikasyon hazırlık kampını İstanbul'da yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan Çarşamba günü başlayacak milli takım kampı 7 Mayıs Cuma günü sona erecek.
Kampta sporcular Adem Burak Uzun, Ömer Halis Recep, Kerem Kamal, Ahmet Uyar, Mert İlbars, Abdulkadir Saydam, İsmail Culfa, Enes Başar, Murat Fırat, Kadir Kamal, Hasan Orakçı, Abdulsamet Başar, Fatih Cengiz, Yunus Emre Başar, Erkan Ergen, Doğan Kaya, Samet Yaldıran, Metehan Başar, Doğan Göktaş, Muhittin Sarıçiçek, Cenk İldem, Beytullah Kayışdağ, Osman Ayaydın, Rıza Kayaalp, Fatih Bozkurt ve Hamza Bakır yer alacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur