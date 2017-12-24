Grandmedical Manisaspor-Balıkesirspor Baltok Maçının Ardından

- Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan'ın açıklaması Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök'ün açıklaması MANİSA - TFF 1.

- Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan'ın açıklaması
Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök'ün açıklaması MANİSA - TFF 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup eden Grandmedical Manisaspor'un teknik sorumlusu Hamit Cihan, ligin ilk yarısı silinen 9 puandan dolayı zorlu geçtiğini ve ikinci yarısı için yoğun tempo ile çalışacaklarını ifade etti. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Can Cangök de kendi adına tarifi zor bir maç olduğunu söyledi.

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