Granada-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Granada-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Granada-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Granada, Alaves ile karşı karşıya geliyor. Granada, Alaves'i ağırlayacak. Zorlu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Peki Granada-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Granada, Alaves ile kozlarını paylaşacak.Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Granada-Alavesmaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

GRANADA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Granada-Alaves maçı, 3 Aralık 2021 Cuma günü saat 23:00'da oynanacak. KarşılaşmaSpor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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