Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 516 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 846 lira, cumhuriyet altını da 3.449 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.10 itibarıyla 516 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalarda çeyrek altın 846 lira, cumhuriyet altını da 3.449 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.895 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA
Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan