Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 516 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 846 lira, cumhuriyet altını da 3.449 liradan satılıyor.