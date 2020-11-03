Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi
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Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi

03.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:10

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 516 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 846 lira, cumhuriyet altını da 3.449 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 12.10 itibarıyla 516 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 846 lira, cumhuriyet altını da 3.449 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.895 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

ONS ALTINDA 1.900 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Altın gram fiyatı 516 lirayla rekor tazeledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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