Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489,5 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 803 lira, cumhuriyet altını da 3.271 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 486 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 489,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 803 lira, cumhuriyet altını da 3.271 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

'ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA'

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan