Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor

12.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.10.2020 11:14

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 489 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, cumhuriyet altını da 3.267 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 487,9 liradan tamamladı. Gram altın, haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla 489 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 802 lira, cumhuriyet altını da 3.267 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre 1.926 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

ONS ALTINDA 1.940 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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