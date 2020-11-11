Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor

11.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:28

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 490 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 491,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.07 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 490 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.276 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.876 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SALGININ ALTINA ETKİLERİ

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, söz konusu teşvik adımlarının ve gerileyen dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

BDDK KARARI ETKİLİ OLDU

Bununla birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede Türk lirası satım yönünde gerçekleştirilecek para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde limitleri artırdığını dile getiren analistler, kararın dolar kurunu aşağı yönlü baskıladığını ifade etti. Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını söyledi.

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Madonna Özge Özder Türkan Şoray
Spor Tamer Tuna Mehmet Topal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Deprem Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 490 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:28:43. #1.14#
title