Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 476,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 782 lira, cumhuriyet altını da 3.186 liradan satılıyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 474,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 476,7 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 782 lira, cumhuriyet altını da 3.186 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.911 dolar seviyelerinde bulunuyor. Analistler, azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons altının bundan sonraki seyri açısından önemini koruduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 1.945 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

ABD Temsilciler Meclisi'nin 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, pakete ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin de gündemin odağına yerleştiğini ifade etti. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu