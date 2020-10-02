Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor

02.10.2020 10:41 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:09

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 476,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 782 lira, cumhuriyet altını da 3.186 liradan satılıyor

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 474,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 476,7 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 782 lira, cumhuriyet altını da 3.186 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.911 dolar seviyelerinde bulunuyor. Analistler, azalan risk iştahının güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar endeksinin seyri ve jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons altının bundan sonraki seyri açısından önemini koruduğunu söyledi.

ONS ALTINDA 1.945 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

ABD Temsilciler Meclisi'nin 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onaylamasına karşın, pakete ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası seçim sürecinin nasıl etkileneceğinin de gündemin odağına yerleştiğini ifade etti. Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı ile Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan altında 1.900 doların destek konumuna geldiğini, 1.945 doların ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Can Yaman Halil Sezai Türkan Şoray Seren Serengil
Spor Falcao Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Ryan Babel
Daha Fazla Türk Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 476,7 liradan işlem görüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 11:30:04. #1.14#
title